Covid e contagi, il virus corre nell’Agrigentino: scuole chiuse

Torna l'incubo in uno dei comuni in cui anche il sindaco è positivo

Ritorna l’incubo del contagio esteso da Covid19 nel piccolo comune agrigentino di Castrofilippo. Anche il sindaco Franco Badalamenti è risultato positivo al Coronavirus e si trova in isolamento fiduciario. Numerosi gli alunni e relative famiglie contagiate. Per molti altri si aspetta il risultato dei controlli. Il sindaco ha già deciso la chiusura delle scuole dell’obbligo per domani e dopodomani mentre oggi gli alunni sono stati mandati a casa.

L’ordinanza

L’ordinanza è stata firmata dal vice sindaco Angela Maria Acquista. Stesso intervento venerdì scorso anche nei locali del municipio per il verificarsi di alcuni contagi tra gli impiegati. I provvedimenti scaturiscono da una recente comunicazione dell’Asp di un aumento del numero delle persone positive al virus e molte altre sono in attesa di conoscere gli esiti dei tamponi molecolari ai quali si sono sottoposte. “Invito i miei concittadini alla prudenza – ha detto Badalamenti – proprio adesso quando sembrava che tutto stesse tornando alla normalità dopo il picco dei mesi scorsi con questa nuova ondata di contagi”.