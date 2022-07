Covid, al via la quarta dose di vaccino per over 60 e fragili

L'annuncio del ministro della Salute Roberto Speranza

ROMA – Covid, al via la quarta dose del vaccino per over 60 e fragili. Il ministro della Salute Speranza ha annunciato la decisione dell’ Italia di adeguare le sue linee guida dopo il parere di Ema ed Ecdc. Via libera dell’Aifa.

Ma non sempre le posizioni degli esperti sono concordi: in linea di massima, chi è favorevole alla quarta dose adesso ritiene che vaccinarsi valga comunque la pena. Intanto il tasso di positività è in calo al 20%. Salgono i ricoveri. Altri 127 i decessi registrati.