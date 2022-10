Covid, Burioni positivo al virus: “Il vaccino non protegge come prima”

Per il virologo "sicuramente però continua a limitare le conseguenze della malattia".

A una settimana dalla somministrazione della sua quarta dose di vaccino, ieri il professor Roberto Burioni ha annunciato di aver contratto Covid-19. Il virologo, in occasione della sua consueta rubrica di informazione scientifica a Che tempo che fa su Rai tre, è apparso in collegamento da casa spiegando di essere positivo al virus.

Lo scorso 15 settembre l’esperto aveva twittato «brutte notizie», condividendo uno studio sulle variante Omicron 4 e 5 che ne conferma «la maggiore contagiosità, la capacità di infettare le persone vaccinate e/o guarita anche da Omicron 1 o 2 e purtroppo è prevedibile anche una maggiore patogenicità».

Nel collegamento di poche ore fa, il virologo ha rassicurato sul suo stato di salute: «Il vaccino non ha più una grande efficacia nella protezione contro l’infezione. Mentre fino alla Delta aveva un’alta efficacia, ora non è più così e io ne sono l’esempio. Sicuramente però continua a limitare le conseguenze della malattia. Come vedete io non sto molto male».