Covid, crollano le percentuali di ricoveri: in 7 giorni calo del 17%

I numeri del report della Fiaso, la Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere

ROMA – In una settimana il numero dei pazienti Covid ricoverati è diminuito del 17%, secondo la rilevazione Fiaso: il 72% dei pazienti ricoverati per il virus non ha alcuna copertura vaccinale o non l’ha completata perché vaccinato da oltre 4 mesi e non ha fatto il booster.

I nuovi contagi nelle ultime 24 ore sono scesi a 59.749 rispetto ai quasi 71mila precedenti. I morti sono 278 (388 il giorno prima). A Codogno chiuso il reparto Covid: sarà sanificato e tornerà un reparto normale. E si va verso la chiusura anche del Cts. Oggi alla Camera riprende l’esame del dl per la proroga dello stato di emergenza e sul Green Pass, su cui ieri il governo ha incassato la fiducia.