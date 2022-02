Covid, dal 1 marzo al via le quarte dosi di vaccino per i fragili

L'annuncio del commissario straordinario all'emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo

ROMA – Covid, dal 1 marzo al via le somministrazioni delle quarte dosi ai fragili. Questo l’annuncio del commissario straordinario all’emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo. Il ministero ha diffuso la circolare basata sulle indicazioni dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), ancora da definire i dettagli sui destinatari in via prioritaria della quarta dose di vaccino.

Figliuolo ha comunque anticipato che si tratterà di somministrazioni “abbastanza estensive”. Secondo la circolare del ministero della Salute la quarta dose sarà riservata in via prioritaria “ai soggetti con marcata compromissione della risposta immunitaria, per cause legate alla patologia di base o a trattamenti farmacologici e ai soggetti sottoposti a trapianto di organo solido”. Per ricevere la quarta dose dovranno essere trascorsi almeno 120 giorni dall’ultima somministrazione.