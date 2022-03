Covid, grave una neomamma di 26 anni: sottoposta a Ecmo

Ha partorito d'urgenza al sesto mese di gravidanza. Il piccolo pesa 800 grammi.

CATANIA – Una neomamma, positiva al covid, è stata sottoposta alla ventilazione extracorporea al Policlinico di Catania. Ha solo 26 anni. E le sue condizioni sono disperate. Nelle ultime settimane la malattia si è aggravata. Ieri la giovane donna, al sesto mese di gravidanza, è stata operata d’urgenza: è stato eseguito un parto cesareo al San Marco di Catania. La neomamma ha dato alla luce uno scricciolo di appena ottocento grammi che ora è intubato nel reparto di neonatologia dell’ospedale di Librino. La notizia è una di quelle che non vorremmo mai raccontare. La 26enne da qualche ora ha occupato uno dei due letti Ecmo della Sicilia Orientale. A prendersi cura della neomamma è l’equipe del primario Ettore Panascia. La ragazza non era vaccinata, ma non per una scelta di campo. La giovane per una serie di motivi di salute non si è potuta sottoporre alla immunizzazione. I prossimi giorni saranno cruciali sia per la 26enne che per il piccolo neonato. Intanto sono cominciate le preghiere per entrambi. La speranza è che mamma e figlio possano riabbracciarsi presto.