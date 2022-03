Covid, green pass e regole: le date da segnare sulla via della normalità

Tutte le info utili e i giorni da segnare in rosso sul calendario

ROMA – Covid, green pass e regole da seguire: ecco la strada berso la normalità. L’Italia che da oggi è tutta in zona bianca si avvia a tornare verso una vita simile a quella pre Covid che è scaglionata in base a un calendario normativo che è utile ricordare. Ecco le tappe da ricordare.

1 APRILE – Dopo due anni l’Italia esce dallo stato d’emergenza Covid. Decadono il Cts e la struttura commissariale guidata sin qui dal generale Francesco Figliuolo. Al posto di questi organismi ci sarà una struttura ad hoc per la campagna vaccinale e per l’adozione di eventuali misure di contrasto alla pandemia. Questa sarà operativa almeno fino al prossimo 31 dicembre. Sempre dal 1 aprile va in soffitta il sistema delle fasce a colori per le Regioni, anche se il monitoraggio continuerà.

Non servirà più il green pass base per entrare negli uffici pubblici, nei negozi, nelle banche, alle poste o dal tabaccaio. Per la ristorazione al chiuso basterà il pass base. Niente certificato verde anche per accedere ai mezzi di trasporto pubblico locale. Decade anche il limite alle capienze negli impianti sportivi.

Sempre dal 1 aprile chi è entrato in contatto con un positivo, anche se non vaccinato, non dovrà più osservare la quarantena. Andrà in autoisolamento solo il positivo fino a tampone negativo da eseguire dopo almeno sette giorni, o dieci per i non vacciati. Chi è vaccinato andrà in auto sorveglianza per 10 giorni: potranno uscire e andare al lavoro ma indossando la mascherina Ffp2.

Cambiano le regole anche a scuola: andranno in Dad solo i positivi, se i contagi in classe sono più di 4, si farà comunque lezione in presenza ma tutti dovranno indossare la mascherina Ffp2 per 10 giorni (normalmente è obbligatoria quella chirurgica). I ragazzi potranno tornare in gita. E i prof non vaccinati potranno andare a scuola, ma non svolgere attività didattica in aula.

1 MAGGIO – Termina l’obbligo del Green pass. Via anche l’obbligo delle mascherine al chiuso e sui mezzi di trasporto.

15 GIUGNO – Decadono gli obblighi vaccinali per i lavoratori della scuola, dell’esercito e delle forze dell’ordine, degli operatori del soccorso pubblico e dei dipendenti dell’amministrazione penitenziaria. L’obbligo di vaccino resterà in vigore oltre il 1 maggio solo per il personale sanitario e delle Rsa.

30 GIUGNO – Tornano in presenza i lavoratori del settore privato. Fino a quella data ci sarà la possibilità di ricorrere allo smart working nel settore privato senza l’accordo tra datore di lavoro e dipendente.