Covid, il ministro Schillaci: “Tra 15 giorni avremo i vaccini nuovi”

ROMA – In arrivo il nuovo vaccino anti-Covid. Il ministro della Salute, Orario Schillaci, annuncia che sono necessari altri 15 giorni e si sta valutando la possibilità di fornirli gratis a tutti.

Vaccinazioni anti-Covid a ottobre

Le Regioni aspettano le consegne per poi girarli ai medici di famiglia e alle farmacie, che si occuperanno della maggior parte delle somministrazioni. L’idea è di partire con le vaccinazioni tra la metà e la fine di ottobre, per somministrare il vaccino anti-Covid insieme all’antinfluenzale. Il ministro Schillaci, a margine dell’evento alla Camera ‘Natalità: work in progress’, ha confermato che servono altri 15 giorni per l’arrivo delle fiale.

Vaccini consigliati a over 60 e fragili

I vaccini sono consigliati per gli over 60 e i fragili a causa di patologie, donne in gravidanza e operatori sanitari. In tutto, si tratta di oltre 20 milioni di italiani. L’anno scorso, quando la campagna è stata praticamente identica, sono state vaccinate 6 milioni di persone, contro le 12 che hanno fatto l’antinfluenzale.