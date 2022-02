Covid, il Polivalente è per un giorno centro vaccinale

Liberti: "Fondamentale è la collaborazione delle istituzioni"

SAN GIOVANNI LA PUNTA – Alla mappa dei siti per le vaccinazioni di prossimità della provincia di Catania si è aggiunto il plesso scolastico Polivalente di San Giovanni La Punta. Studenti, ma anche bambini e adulti, questa mattina si sono presentati nell’auditorium, che ha ospitato oggi per un giorno il centro vaccinale che ha coinvolto tutti gli istituti scolastici del comune. “La struttura che guido e’ al servizio del territorio, con l’obiettivo costante di immunizzare a tappeto la popolazione”, dice il commissario Pino Liberti, che aggiunge “chiaramente e’ fondamentale la collaborazione delle istituzioni, dei cittadini, dei medici nel supportare la campagna vaccinale e motivare le persone a vaccinarsi. Se ci saranno le condizioni saremo pronti con i nostri medici e informatici a riorganizzarci per ripetere l’iniziativa”.

Con Liberti presenti il sindaco Nino Bellia e l’assessore alle Politiche scolastiche Piermaria Capuana. L’iniziativa nasce a seguito di una serie di incontri e confronti con l’amministrazione comunale e la consulta provinciale degli studenti: intercettare i giovani, promuovere la cultura della prevenzione, affrontare l’emergenza sanitaria con senso di responsabilità, sensibilizzare sull’importanza della copertura vaccinale per se’ e per gli altri sono le coordinate di un progetto che parte dai piu’ giovani per arrivare alle famiglie e alla societa’.

Come ha spiegato Liberti, il target 5-11 anni e’ quello che oggi richiede una maggiore attenzione. La percentuale dei vaccinati infatti e’ ancora bassa, intorno al 14%: “il ruolo del pediatra – e’ l’appello del commissario Covid- diventa fondamentale in una fase in cui registriamo un numero di ricoveri tra i giovanissimi non trascurabile”.