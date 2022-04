Covid, il vaccino Novavax piace: più di 30mila dosi iniettate

I numeri emergono dall'analisi dei dati forniti nella sito del Governo

Nelle prime sei settimane di disponibilità, dal 28 febbraio ad oggi, il vaccino Novavax è stato somministrato a 36.102 italiani, pari a una media di 860 dosi al giorno

I numeri emergono dall’analisi dei dati forniti nella sito del Governo dedicato al report vaccini. Nello stesso arco di tempo, le prime dosi effettuate in Italia sono state quasi 105mila, e hanno mostrato un trend di progressivo calo. In media, circa 3 persone su 10 hanno scelto Novavax per la prima dose.

Nel dettaglio, le dosi di Novavax somministrate sono 11.227 dal 28 febbraio al 6 marzo, 5.239 dal 7 al 13 marzo, 2.434 dal 14 al 20 marzo, 9.550 dal 21 al 27 marzo, 5.001 dal 28 marzo al 3 aprile, e 2.651 dal 4 al 10 aprile.

Parallelamente il numero di prime dosi iniettate – in calo progressivo – sono 31.357 dal 28 febbraio al 6 marzo, 22.895 dal 7 al 13 marzo, 19.270 dal 14 al 20 marzo, 14.235 dal 21 al 27 marzo, 9.812 dal 28 marzo al 3 aprile, e 6.763 dal 4 al 9 aprile. Sempre secondo i dati del governo, le dosi di Novavax consegnate alle Regioni ammontano a 1,023 milioni.