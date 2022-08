Covid, le regole per il rientro a scuola: niente Dad per chi è positivo

Le novità principali saranno due

Il ministero dell’Istruzione ha inviato alle scuole nel pomeriggio di ieri, domenica 28 agosto, un vademecum con le principali indicazioni per il contrasto della diffusione del Covid-19 in vista del rientro in classe. Il testo sintetizza i documenti elaborati dall’Istituto superiore di sanità nelle scorse settimane, già inviati a tutti gli istituti.

Le novità principali sono due rispetto all’anno scorso: la fine della didattica a distanza per chi è positivo al Covid e la fine dell’obbligo di mascherina in classe eccezion fatta per i soggetti più fragili. Le indicazioni contenute nel documento sono state studiate per garantire la frequenza scolastica in presenza e prevedere il minimo impatto delle misure di mitigazione sulle varie attività.

Rientro a scuola, dalle mascherine alla Dad: le nuove regole

Chi non può restare in classe o andare a scuola

La permanenza a scuola degli alunni non è consentita nei casi di seguito riportati:

Sintomatologia compatibile con il Covid (sintomi respiratori acuti, vomito, diarrea, perdita del gusto, perdita dell’olfatto);

Temperatura oltre i 37,5°;

Tampone al Covid positivo.

Come avviene il rientro in classe?

Al momento le persone risultate positive al test diagnostico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento. Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati al termine dell’isolamento.

È consentita la permanenza a scuola a bambini e studenti con sintomi respiratori di lieve entità?

Sì, in quanto nei bambini la sola rinorrea (raffreddore) è condizione frequente e non può essere sempre motivo di non frequenza o allontanamento dalla scuola in assenza di febbre. Inoltre gli studenti possono frequentare in presenza indossando mascherine chirurgiche fino a risoluzione dei sintomi ed avendo cura dell’igiene delle mani e dell’osservanza dell’etichetta respiratoria.

Per i lavoratori sono previste misure di tutela particolari?

Il personale a rischio di sviluppare forme severe di Covid utilizza mascherine FFP2 e i dispositivi per la protezione degli occhi forniti dalla scuola in base alle indicazioni del medico competente. ù

Gli alunni positivi possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata?

No. La normativa speciale per il contesto scolastico legata al Covid, che consentiva tale modalità, cessa i propri effetti con la conclusione dell’anno scolastico 2021/2022.

È obbligatorio indossare la mascherina in classe?

Da settembre 2022 decade anche l’obbligo di mascherina per alunni e personale scolastico, ad eccezione di coloro che sono a rischio di sviluppare forme severe di Covid-19. Per i fragili, dunque, l’obbligo di utilizzo di mascherine (FFP2) resta.