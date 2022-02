Covid: mascherine al chiuso e quarte dosi, la situazione in Sicilia

Quando finiranno le restrizioni? Cosa succede nella nostra regione?

Il Covid non scade come le mozzarelle. Resterà con noi per diverso tempo, verosimilmente per un periodo non breve. I molti casi e i troppi morti, pur nella discesa della curva, ci ricordano che la convivenza sarà possibile, a patto di essere prudenti.

‘Il virus non va via’

Lo sa bene il ministro della Salute, Roberto Speranza, che lo ha ricordato in una intervista a ‘Repubblica’: “Il Covid non sparisce il 31 marzo. Il Green Pass è stato ed è un pezzo fondamentale della nostra strategia. Le mascherine al chiuso sono ancora importanti. I vaccini ci hanno fatto vincere. Siamo dentro un percorso e dobbiamo continuarlo, ma tenendo i piedi per terra. Sappiamo che con il 91% di over 12 vaccinati e la variante Omicron c’è un contesto diverso. Ma serve gradualità. A marzo parte la quarta dose per gli immuno-compromessi, ma dovremo valutare il richiamo per tutti dopo l’estate. È da considerare probabile, perché il virus non stringe la mano e se ne va per sempre. Purtroppo”.

La situazione dei contagi in Sicilia

Il bollettino in Sicilia riporta la buona novella dei ricoveri ordinari che scendono e che restano stazionari in terapia intensiva. Una notizia aritmeticamente non sconfortante, nel rispetto del dolore che si vive all’interno delle corsie ospedaliere. Nel dettaglio, secondo i dati raccolti nelle ultime 24 ore: la nostra regione è terza per numero di casi, con 4.468 nuovi positivi al Covid19 registrati a fronte di 29.596 tamponi processati. Siamo sempre nel fine settimana e i responsi dei tracciamenti sono da prendere con le pinze. Ma i dati ospedalieri sono più semplici da raccogliere: abbiamo 1.279 ricoverati, in regime ordinario, con nove casi in meno rispetto a ieri, in terapia intensiva ci sono cento pazienti, un caso in più. Dalle cifre arriva un ulteriore richiamo alla prudenza.

I drammi dell’altra Sanità

Per una Sanità Covid che, bene o male, in Sicilia, riesce a fronteggiare l’emergenza, c’è la Sanità di tutti gli altri che arranca, tra pronto soccorso intasati e reparti con vuoti d’organico. Oggi abbiamo dedicato un focus all’argomento. Riportiamo le parole del dottore Giuseppe Bonsignore, sindacalista Cimo: “Se non verrà rinnovato lo stato d’emergenza, ci troveremo dentro la tempesta perfetta, se non verranno riconfermati, come si teme, medici e infermieri a tempo determinato assunti per il Covid. Siamo riusciti a tenere botta contro la pandemia, ma abbiamo lasciato indietro molti altri pazienti con altre patologie”.