Ecco cosa prevede il nuovo protocollo che sarà in vigore fino al 31 ottobre

ROMA – Covid, mascherine al lavoro: ecco le nuove regole dal 1 luglio al 31 ottobre. Approvato il Protocollo aggiornamento delle misure anti Covid, con le nuove regole per i luoghi di lavoro.

Per l’accesso al luogo di lavoro il personale continuerà a essere sottoposto al controllo della temperatura corporea, e con valori superiori a 37,5 gradi non sarà consentito l’accesso a uffici e stabilimenti aziendali. Il lavoratore sarà isolato e dotato di mascherina Ffp2 e dovrà contattare immediatamente il medico curante e seguire le sue indicazioni. Tutti i membri del personale, compresi quelli esterni o in appalto, saranno tenuti a segnalare al datore di lavoro di avere la febbre.

L’accesso agli spazi comuni, come le mense, le aree fumatori o gli spogliatoi, rimane contingentato. Nel Protocollo sono consigliati gli orari di ingresso e di uscita scaglionati, oltre che lo smart working, in particolare per i fragili.

Le mascherine Ffp2 non sono più obbligatorie, ma il Protocollo ne raccomanda l’uso per determinati contesti e per le persone fragili e più a rischio.