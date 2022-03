Covid, nuovi casi in decrescita: -20% in una settimana

Cisalghi: "Si registra un calo ed ora la letalità è pari al 2 per mille“

Il trend di decrescita dei casi di Covid-19 in Italia “è costante, senza accelerazioni o decelerazioni, facendo registrare in media una diminuzione del 20% di nuovi contagi a settimana”. A sottolinearlo è l’epidemiologo Cesare Cislaghi, già presidente della Società italiana di epidemiologia.

Secondo Cislaghi questo andamento va letto positivamente, anche se va considerato il fatto che si stanno effettuando nelle ultime settimane un minor numero di tamponi. Anche per quanto riguarda il parametro della letalità, “ovvero il numero di decessi in un determinato giorno rispetto ai contagi registrati tre settimane prima, che è il tempo di latenza medio del virus – spiega – si registra un calo ed ora la letalità è pari al 2 per mille, quindi un valore basso, ed è stabile su questa cifra da 20 giorni. A dicembre 2021 era pari all’1% e a metà dello scorso anno era al 3%”. Tuttavia, precisa l’epidemiologo, “il numero dei casi è ancora abbastanza elevato. È dunque ancora necessaria prudenza, perché nuove filiere di contagio – conclude – possono nuovamente innescarsi”.