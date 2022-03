I dati del ministero della Salute

PALERMO – Il Covid rialza la testa. I dati diffusi oggi dal ministero della Salute segnalano per la Sicilia un nuovo rialzo dei contagi. Sono 7.049 i nuovi casi di Covid-19 registrati a fronte di 39.611 tamponi processati (ieri erano 2.357). Il tasso di positività sale al 17,8%, mentre ieri era al 13,6%.

L’isola sale al primo posto per contagi in Italia. Gli attuali positivi sono 226.472 con un incremento di 3.136 casi. I guariti sono 4.489 mentre le vittime sono 35 portano il totale dei decessi a 9.655. Sul fronte ospedaliero sono 959 ricoverati, con 28 ricoveri in meno rispetto a ieri. In terapia intensiva sono 63, due casi in meno rispetto a ieri.

Questi i dati del contagio nelle singole province Palermo con 1710 casi, Catania 1075, Messina 1047, Siracusa 718, Trapani 814, Ragusa 643, Caltanissetta 399, Agrigento 1078, Enna 176.