Covid, oltre 11 milioni di italiani senza quarta dose

E' quanto emerge dal rapporto della fondazione Gimbe

Scendono le somministrazioni giornaliere delle quarte dosi di vaccino anti-Covid (-30,6%) e sono attualmente scoperte 11,9 milioni di persone. E’ quanto evidenziato dal monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe relativo alla settimana 20-26 gennaio. La copertura per la quinta dose è invece pari al 13,5%.

Al 27 gennaio, sono 6,78 milioni le persone di età superiore a 5 anni che non hanno ricevuto nemmeno una dose di vaccino. Sono invece 7,25 milioni le persone che non hanno ancora ricevuto la dose booster (terza dose).



Ulteriore discesa dei casi di Covid-19 (-26,5%), dei ricoveri ordinari (-18,4%), delle terapie intensive (-9,7%) e dei decessi (-30,3%) negli ultimi 7 giorni. Lo evidenzia il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe relativo alla settimana 20-26 gennaio. Rispetto alla precedente, si registra una diminuzione dei nuovi casi (38.159 contro 51.888) e dei decessi (345 contro 495). In calo anche i casi attualmente positivi (251.970 contro 300.050), le persone in isolamento domiciliare (247.684 contro 294.820), i ricoveri con sintomi (4.081 contro 5.003) e le terapie intensive (205 contro 227).