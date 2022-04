La richiesta inoltrata all'agenzia del farmaco degli Usa

ROMA – Covid, Pfizer e BioNTech hanno presentato alla Food and Drug Administration (Fda), l’agenzia federale Usa per il controllo dei farmaci, una richiesta per l’uso di emergenza del vaccino anti Covid per i bambini dai 5 agli 11 anni. La notizia è stata riportata dalla Cnn.