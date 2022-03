Covid, Rasi: “Quarte dosi? Ecco cosa sarà necessario valutare”

Il governo è pronto a stilare una road map per il ritorno alla 'normalità'

“Da giugno il parametro fondamentale da raccogliere per prendere le nostre decisioni sarà di valutare la quantità di reinfezioni Covid e vedere chi si reinfetta. Stiamo vedendo che ci sono persone che hanno avuto 3 o 4 esposizioni al virus, con o senza vaccino, ma questi dati vanno analizzati per vedere se sarà necessaria una quarta dose vaccinale. Il problema della quarta dose sarà quindi basato sulla raccolta di dati fondamentali”. Ad affermarlo è Guido Rasi, consulente del generale Figliuolo per la campagna vaccinale, al convegno ‘Sicurezza dei Medici e degli Operatori Sanitari in tempo di Pandemia’, promosso a Bari dalla Federazione nazional degli ordini dei medici (Fnomceo) in occasione della Giornata nazionale contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari che si celebra oggi.

LEGGI ANCHE: Nuovo decreto sulle riaperture: come cambia il Green pass da aprile

Per valutare l’opportunità di una quarta dose, ha sottolineato Rasi, sarà dunque “cruciale valutare parametri come il livello dell’infezione, l’immunità della popolazione e la valutazione di una decisione a livello sociale se anche un 10-20% di protezione contro l’infezione diventi essenziale o no”.

Secondo Rasi, è necessario pertanto capire “quanto e chi si reinfetta e anche quanto siamo in grado, senza struttura commissariale di somministrare dosi vaccinali per ottenere l’obiettivo di rallentare una eventuale ondata”. Ma “viceversa – ha rilevato – potremmo anche iniziare a pensare che c’è una sufficiente immunità cellulare nella popolazione e focalizzarci sulle cure che oggi ci sono, velocizzando gli aspetti burocratici di accesso alle cure”. Terza ipotesi, “ma non me la aspetto per settembre o ottobre – ha concluso – è che ci sia un vaccino che dia finalmente una immunità che prevenga anche il contagio da Covid, perchè già abbiamo vaccini che prevengono la malattia grave”.

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA