Covid, segnalati pazienti con sintomi inediti: ecco di cosa si potrebbe trattare

I casi riscontrati da alcuni medici di base nel Lazio

ROMA – Un ritorno di Delta, una nuova variante del Covid che si aggiunge all’ultima denominata Xe? Sono queste le domande che nelle ultime ore si stanno ponendo le autorità sanitarie italiane dopo che un gruppo di medici del Lazio ha segnalato in alcuni pazienti positivi al Covid sintomi non in linea con le variante sin qui conosciute. Alla mancanza di gusto e olfatto tipiche di chi è contagiato dalla variante Delta del Covid si aggiungono adesso dei casi di vertigini che non sono mai state riscontrate in precedenza. A questo si aggiunge anche il fatto che iniziano a presentarsi pazienti contagiati per la terza volta. Ma è ancora presto per stabilire a cosa sia dovuto.

Il caso è stato sollevato da Repubblica che ha intervistato il dottor Marco Trifogli, medico di famiglia di Colleferro, in provincia di Roma. Il medico racconta che da alcuni giorni riceve pazienti “con sintomi che non sono assolutamente quelli tipici di Omicron” tra cui, come accennato, la mancanza di gusto e olfatto. Ecco perché ipotizza che ci sia “un ritorno di Delta”. Non solo, ma si trovano anche nuovi sintomi, come le vertigini, mai associate prima d’ora a nessun’altra variante del Covid-19. “Inoltre sono arrivati i primi casi di tripla infezione su persone che hanno ricevuto tutte e tre le dosi di vaccino”, sottolinea Trifogli.