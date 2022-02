Covid, in Sicilia oltre 7 mila nuovi positivi: più casi a Catania

Sale il tasso di positività, ma calano i ricoveri

Sono 7.218 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 37.525 tamponi processati in Sicilia; ieri erano 3.328. Il tasso di positività sale al 19,2% ieri era al 15.1%. L’isola è all’ottavo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 250.657 con un aumento di 5.697 casi.

I ricoveri e la mappa del contagio

I guariti sono 1.658 mentre le vittime sono 46 e portano il totale dei decessi a 8.573. Sul fronte ospedaliero sono 1.620 ricoverati, con 17 casi in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 140, un caso in meno rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo registra 1.305 casi, Catania 1.645, Messina 859, Siracusa 845, Trapani 384, Ragusa 776, Caltanissetta 650, Agrigento 773, Enna, 164.

I dati nazionali

Sono 133.142 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 57.715. Le vittime sono invece 427, mentre, erano state 349 nel giorno precedente. Dall’inizio della pandemia sono 11.116.422 gli italiani contagiati dal Covid, secondo i dati del ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono 2.476.514, in calo di 116.092 nelle ultime 24 ore mentre i morti sono 146.925. I dimessi e i guariti sono invece 8.492.983 con un incremento di 248.971 rispetto alle precedenti 24 ore. Sono 1.246.987 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, Ieri erano stati 478.314. Il tasso di positività è al 10,1%, in calo rispetto al 12% di ieri. Sono invece 1.549 le terapie intensive, 35 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 107. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 19.873, ovvero 40 in meno rispetto al giorno prima. CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA