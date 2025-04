Cracolici: il 25 aprile sia giornata di memoria e d’impegno

Le parole del presidente dell'Antimafia regionale

PALERMO – “È una giornata di memoria ma anche una giornata di impegno”. Lo ha detto Antonello Cracolici presidente della commissione regionale antimafia all’Ars nel corso delle manifestazioni per il 25 Aprile a Palermo.

“Il fascismo oggi si presenta a noi sotto altre forme nella ripresa di un sovranismo come prospettiva politica che mette in discussione ciò che la Resistenza ha prodotto – continua Cracolici -. Oggi è una giornata importante perché rinnova l’impegno a generazioni che non hanno vissuto la guerra ma che hanno il dovere di sapere che il rischio è dietro l’angolo. Oggi le guerre che ci sono in giro per il mondo ci toccano e riguardano come non mai. Il 25 aprile non è solo un giorno di memoria, ma un impegno per l’oggi”.