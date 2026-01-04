 Crans-Montana, il liceo di Giovanni Tamburi: non sarà dimenticato
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Crans-Montana, i ragazzi del liceo di Giovanni: “Non sarà dimenticato”

Il dolore sui social
la strage
di
1 min di lettura

BOLOGNA – “Ci impegneremo al massimo per far sì che Giovanni non venga dimenticato nella nostra scuola. In questo momento difficile è importante rimanere uniti come studenti e far sentire l’importanza di ognuno di noi”. Su Instagram i rappresentanti del liceo Righi di Bologna fanno così le loro condoglianze alla famiglia del suo studente, Giovanni Tamburi.

La strage di Crans-Montana

Il giovane è tra le vittime italiane della strage di Crans-Montana in Svizzera. I rappresentanti di istituto rivolgono ai familiari e agli amici la loro vicinanza. “In questo momento difficile – scrivono – è importante rimanere uniti come studenti e far sentire l’importanza di ognuno di noi”.

SEGUI LE NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI