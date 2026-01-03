 Crans-Montana, sale il numero degli italiani feriti
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Crans-Montana, sale il numero degli italiani feriti

Il dato è stato riferito oggi dall'ambasciatore italiano in Svizzera Gian Lorenzo Cornado
la strage
di
1 min di lettura

Sono ora 14 e non più 13 i feriti italiani nell’incendio del Constellation a Crans-Montana, mentre rimangono sei i dispersi. Il dato è stato riferito oggi dall’ambasciatore italiano in Svizzera Gian Lorenzo Cornado.

Crans-Montana, gli aggiornamenti

Il bilancio complessivo della tragedia aggiornato dalla autorità elvetiche stamane è di 121 feriti, di cui 5 non identificati e di 40 deceduti di cui 4 identificati e già restituiti alle famiglie.

Le procedure di identificazione andranno avanti e si concluderanno in gran parte tra oggi e domani, mentre l’identificazione di alcune vittime richiederà più tempo”, ha precisato il diplomatico.

Tags: ·

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI