Creme solari: come sceglierle per ogni esigenza

L’estate è arrivata e con essa il desiderio di trascorrere più tempo all’aperto.

Tuttavia, è fondamentale ricordare l’importanza di proteggere la nostra pelle dai raggi solari considerati dannosi.

I raggi solari contengono raggi ultravioletti (UV) dannosi per la pelle, in particolare i raggi UVA e UVB.

Questi possono causare una serie di disagi, tra cui: scottature, invecchiamento precoce, macchie cutanee e, nel peggiore dei casi, il cancro della pelle.

Come agiscono le creme solari?

Le creme solari offrono una barriera protettiva, aiutando a bloccare i raggi UV dannosi. Contengono filtri solari che assorbono o riflettono i raggi solari, riducendo così l’impatto sulla nostra pelle. La scelta della crema solare giusta è essenziale: assicurati di utilizzare una crema ad ampio spettro, che protegga sia dai raggi UVA che da quelli UVB, con un fattore di protezione solare (SPF) adeguato alle tue esigenze.

L’uso regolare e corretto delle creme solari può prevenire molti problemi cutanei, riducendo il rischio di danni a breve termine come arrossamenti e dolore.

Aiutano ad evitare anche i danni a lungo termine, come le rughe tanto temute, le macchie solari e la perdita di elasticità della pelle, ritardando così l’invecchiamento precoce. I raggi UV sono infatti responsabili dell’80% dell’invecchiamento della nostra pelle.

Inoltre, l’uso delle creme solari è un modo efficace per prevenire il cancro della pelle, che è la forma più diffusa di questa malattia.

Come scegliere la crema solare giusta

Ecco alcuni suggerimenti utili per guidare la tua scelta d’acquisto:

Fattore di protezione solare (SPF): l’SPF indica la capacità di una crema solare di proteggere la pelle dai raggi UVB, responsabili delle scottature solari. Scegli un’alta protezione, dal 30 in su, per essere sicuro di non scottarti. L’SPF non è proporzionale alla durata della protezione, quindi riapplica regolarmente la crema solare: preferibilmente ogni due ore, oppure ogni volta che entri in acqua o che sudi.

Tipo di pelle: considera il tuo tipo di pelle. Se hai la pelle secca, opta per una crema solare idratante. Se hai la pelle grassa o acneica, cerca una crema solare non comedogenica che non ostruisca i pori. Per la pelle sensibile, prediligi le etichette “adatti per pelli sensibili” o “dermatologicamente testati”.

Attività: quale attività svolgerai? Se pratichi sport o ti esponi all’acqua o al sudore, la tua crema solare dovrà essere resistente a questi elementi.

Ingredienti: controlla gli ingredienti della crema solare (INCI). Cerca prodotti che contengano filtri solari come l’ossido di zinco o il biossido di titanio, che riflettono i raggi solari. Evita prodotti contenenti sostanze chimiche come ossibenzona o octinoxate se preferisci una protezione più naturale.

