Cerca di salire sul treno in corsa, ma sprofonda nei binari: donna ferita VIDEO

Evitata la tragedia

ARGENTINA – Cerca di salire sul treno in corsa ma sprofonda nei binari rischiando un tragico incidente. L’evento insolito nella cittadina di Moreno, in Argentina. Una donna è rimasta ferita dopo essere caduta mentre tentava di salire su un treno in movimento.

La corsa verso il treno e la caduta: le immagini

Gli episodi sono stati registrati dalle telecamere di sicurezza della stazione, che hanno ripreso la donna mentre correva lungo la banchina in un disperato tentativo di aggrapparsi al treno.

Le immagini mostrano chiaramente il momento in cui, nonostante avesse afferrato la maniglia di una porta, la donna ha perso la presa, scivolando drammaticamente nello spazio tra il treno e i binari. Fortunatamente, altri treni non hanno oltrepassato quel tratto di binari, circostanza che ha evitato conseguenze ancora più gravi.



