Riaperta parte del Giardino Inglese, Lagalla: “Restituito ai cittadini”

Le opere sono state finanziate dal Pnrr e saranno concluse entro l'anno

PALERMO – Riapre, dopo circa un anno, parte del Giardino Inglese, il parco cittadino interessato dai lavori finanziati dal Pnrr. Questa mattina è stato riaperto il cancello prospiciente la via Libertà, ma le opere saranno completate entro la fine del 2024.

“È un’iniziativa che fa parte del quadro della riqualificazione complessiva del verde urbano che ha già visto interventi su Villa Trabia e, Villa Giulia” spiega il sindaco Lagalla che sottolinea come domani, 25 aprile, il Giardino Inglese potrà ospitare le tradizionali cerimonie per la festa della Liberazione”.

Cosa è stato rifatto

All’interno del giardino è stato rifatto l’impianto di illuminazione, installata una nuova pavimentazione di materiale ecologico e drenante che consentirà di smaltire l’acqua piovana senza l’utilizzo di sistemi fognari. Sono state restaurate le opere scultoree, impermeabilizzate le vasche, un nuovo sistema di videosorveglianza e di una rete WiFi.

“Abbiamo tolto l’orribile asfalto dei viali, rifatto le bordure delle aiuole, evitati gli inciampi con radici emergenti, ripulito il patrimonio statuario. Riconsegniamo una prima parte del giardino – ha aggiunto il sindaco – e lo restituiamo ai palermitani. Riqualifichiamo i giardini per rimetterli nella disponibilità dei palermitani“.

Il futuro dei giostrai del Giardino Inglese

Lagalla si è espresso anche sul futuro dei giostrai che non hanno visto rinnovare la convenzione e che dovranno, secondo una sentenza del Tar, liberare lo spazio.

“La questione la stanno affrontando i tribunali, a quelle decisioni ci dobbiamo rimettere. Noi abbiamo fatto l’unico atto che era indispensabile, cioè sancire l’incompatibilità all’interno dell’area. Questo non significa che non bisognerà trovare uno spazio adeguato per le giostre perché anche i bambini hanno le loro esigenze che vanno rispettate“.

“È stato rifatto tutto l’impianto di irrigazione del prato, ed è pronto l’impianto di illuminazione, nei prossimi giorni verranno collocati i corpi illuminati” ha aggiunto l’assessore al Verde Pietro Alongi. “Ci sono – ha concluso – numerose opere sotterranee che non si vedono“.

Alla riapertura del parco hanno partecipato gli studenti del Liceo artistico Catalano che hanno esposto alcune opere pittoriche e un carro di Santa Rosalia che ha vinto l’ultimo concorso di Educarnival. Gli studenti saranno coinvolti in una Fab Lab che prevede la nascita di un laboratorio di cultura, ambiente e verde.

Figuccia: “Vigileremo sul rispetto dei tempi”

“Il Giardino Inglese dal prossimo 30 giugno, almeno secondo quanto promesso dall’assessore Alongi, riaprirà al pubblico, dopo i lavori di riqualificazione. Sarà nostro compito, come componenti della Terza Commissione, vigilare affinché non vi siano ritardi”.

Lo afferma Sabrina Figuccia, capogruppo della Lega al Consiglio Comunale e presidente della III Commissione. “Quella di oggi, è una prima tappa di un percorso che, iniziato da tempo, si concluderà soltanto con la riapertura totale del parco”.