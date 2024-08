Cremonese-Palermo, i convocati di Dionisi: Nedelcearu e Saric assenti

Sirigu presente in lista

Mister Dionisi ha convocato 22 calciatori rosanero in vista della gara tra Cremonese e Palermo, sfida in programma martedì 27 agosto alle 20.30. L’impegno in Lombardia arriva a tre giorni di distanza dalla sconfitta dei siciliani per 2-0 contro il Pisa.

Assente nella lista del Palermo il difensore Ionut Nedelcearu, infortunatosi proprio nella gara contro i toscani di sabato scorso. Non risulta essere in lista neanche il centrocampista Dario Saric. Presente, invece, Salvatore Sirigu, nuovo portiere del Palermo tornato nel club di viale del Fante dopo ben 13 anni.

Cremonese-Palermo, i convocati di Dionisi

Questi, dunque, i calciatori rosanero convocati per la gara contro la Cremonese.

1 Desplanches

3 Lund

6 Gomes

7 Di Mariano

8 Segre

9 Brunori

10 Ranocchia

11 Insigne

12 Nespola

14 Vasic

17 Di Francesco

19 Appuah

20 Henry

23 Diakité

25 Buttaro

26 Verre

27 Pierozzi

28 Blin

29 Peda

32 Ceccaroni

43 Nikolaou

46 Sirigu