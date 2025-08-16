Cremonese-Palermo 0-0: inizia la gara di Coppa Italia allo “Zini” – LIVE

Allo stadio “Giovanni Zini” vanno in scena i trentaduesimi di finale di Coppa Italia tra Cremonese e Palermo, prima gara ufficiale dei rosanero nella stagione 2025-2026.
Cremonese-Palermo: la partita
Articolo in aggiornamento
10′ – Fase di studio tra le due compagini nei primi minuti di gioco, nessuna azione pericolosa fino a questo momento
Ore 21.15 – Primo pallone affidato ai padroni di casa, comincia la gara di Coppa Italia allo “Zini”
Ore 21.12 – Cremonese e Palermo sono sul terreno di gioco, soliti saluti di rito prima della gara
Ore 21.00 – I calciatori rientrano negli spogliatoi, calcio d’inizio in programma alle 21.15
Ore 20.40 – Squadre in campo per il riscaldamento prima della partita
Cremonese-Palermo: il tabellino
CREMONESE: 1 Audero, 3 Pezzella, 6 Baschirotto, 7 Zerbin, 9 De Luca, 15 Bianchetti (C), 18 Collocolo, 24 Terracciano, 27 Vandeputte, 33 Grassi, 90 Bonazzoli. A disposizione: 16 Silvestri, 69 Nava, 8 Valoti, 11 Johnsen, 13 Afena-Gyan, 17 Sernicola, 19 Castagnetti, 20 Vazquez, 22 Floriani Mussolini, 23 Ceccherini, 38 Bondo, 48 Lordkipanidze, 55 Folino, 77 Okereke. Allenatore: Nicola.
PALERMO: 22 Bardi, 3 Augello, 8 Segre (C), 10 Ranocchia, 11 Gyasi, 13 Bani, 20 Pohjanpalo, 21 Le Douaron, 27 Pierozzi, 29 Peda, 32 Ceccaroni. A disposizione: 63 Cutrona, 77 Di Bartolo, 5 Palumbo, 9 Brunori, 15 Nicolosi, 18 Avena, 23 Diakité, 28 Blin, 31 Corona, 80 Squillacioti, 86 Brutto. Allenatore: Inzaghi.
ARBITRO: Zanotti (Rimini). AA1: Belsanti (Bari). AA2: Biffi (Treviglio). IV UFFICIALE: Marcenaro (Genova). VAR: Aureliano (Bologna). AVAR: Prenna (Molfetta).
MARCATORI:
NOTE: