Cremonese-Palermo, terza trasferta di fila per i rosanero – LIVE

La diretta testuale del match tra i grigiorossi e i rosanero

Il Palermo scende in campo contro la Cremonese allo stadio “Giovanni Zini” per la terza trasferta consecutiva di questo inizio di stagione in Serie B. Rosanero in campo con il solito 4-3-3, ma con alcune novità nella formazione titolare.

La partita

Articolo in aggiornamento

Ore 20.15 – Le compagini rientrano negli spogliatoi, calcio d’inizio alle 20.30

Ore 19.50 – Squadre in campo per il riscaldamento prima della partita

Il tabellino

CREMONESE: 1 Fulignati, 15 Bianchetti (Cap.), 17 Sernicola, 18 Collocolo, 20 Vazquez, 26 Antov, 27 Vandeputte, 37 Majer, 44 Lochoshvili, 74 Tsadjout, 98 Zanimacchia. A disposizione: 21 Saro, 3 Quagliata, 4 Barbieri, 5 Ravanelli, 7 Falletti, 9 De Luca, 11 Johnsen, 19 Castagnetti, 42 Moretti, 62 Milanese, 90 Bonazzoli, 99 Nasti. Allenatore: Stroppa.

PALERMO: 1 Desplanches, 3 Lund, 6 Gomes, 7 Di Mariano (Cap.), 10 Ranocchia, 17 Di Francesco, 20 Henry, 27 Pierozzi, 28 Blin, 32 Ceccaroni, 43 Nikolaou. A disposizione: 12 Nespola, 46 Sirigu, 4 Baniya, 8 Segre, 9 Brunori, 11 Insigne, 14 Vasic, 19 Appuah, 23 Diakité, 25 Buttaro, 26 Verre, 29 Peda. Allenatore: Dionisi.

ARBITRO: Fourneau (Roma 1). AA1: Palermo (Bari). AA2: Moro (Schio). IV UFFICIALE: Calzavara (Varese). VAR: Serra (Torino). AVAR: Pagnotta (Nocera Inferiore).

MARCATORI:

NOTE: