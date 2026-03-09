Cristina Colturi si era trasferita alle Canarie un anno fa

Una giornata di sole, il mare di Tenerife e un volo in parapendio che doveva essere un’esperienza indimenticabile. Invece si è trasformato in una tragedia. Cristina Colturi, 28 anni, originaria del Comasco, è morta dopo un incidente durante un lancio in parapendio biposto sulla spiaggia di La Enramada, nel comune di Adeje, alle Canarie. Il volo era stato un regalo del fidanzato per Natale.

Il parapendio su cui viaggiava la giovane si è schiantato al suolo in una zona rocciosa. Con lei c’era l’istruttore, rimasto ferito ma sopravvissuto all’impatto.

La ricostruzione dell’incidente

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 6 marzo. A lanciare l’allarme è stato proprio il fidanzato della ragazza: si era lanciato poco prima e, non vedendola arrivare nel punto di atterraggio, ha chiesto l’intervento delle autorità.

Quando i primi soccorritori sono arrivati sul posto – tra loro anche un bagnino del servizio di salvataggio della spiaggia – la giovane era in arresto cardiocircolatorio. I sanitari sono riusciti a farle riprendere il battito cardiaco grazie alle manovre di rianimazione.

Cristina e l’istruttore sono stati quindi trasferiti d’urgenza all’Hospital Universitario. L’uomo, con ferite meno gravi, è stato successivamente trasferito all’Hospital del Sur di Tenerife. Per la ventottenne, invece, non c’è stato nulla da fare.

La famiglia autorizza l’espianto degli organi

Sulla tragedia è stata aperta un’indagine per chiarire le cause dello schianto del parapendio biposto. Sul corpo della giovane verrà eseguita l’autopsia. I familiari, dall’Italia, hanno già autorizzato l’espianto degli organi.

Gli investigatori dovranno ora stabilire cosa sia accaduto durante il volo e se ci siano stati problemi tecnici o condizioni particolari che possano aver causato la caduta.

Incidente col parapendio, chi era Cristina Colturi

Cristina Colturi, originaria di Castelnuovo Bozzente, in provincia di Como, aveva deciso da circa un anno di trasferirsi a Tenerife. Prima di stabilirsi sull’isola aveva vissuto in diverse città europee, sempre spinta dal desiderio di viaggiare e conoscere nuove culture.

Alla fine aveva scelto le Canarie, dove viveva insieme al fidanzato. Cristina si occupava di armocromia, la disciplina che studia i colori più adatti a valorizzare l’immagine personale in base alle caratteristiche naturali di pelle, occhi e capelli.

Sull’isola collaborava con alcune strutture alberghiere interessate a offrire questo tipo di servizio ai clienti.

