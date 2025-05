Sarà necessario ricostruire cosa è accaduto

MARINO (ROMA) – Incidente sul lavoro a Marino, comune della provincia di Roma, in via Fratelli Bandiera a Santa Maria delle Mole. Il solaio di una scuola, ancora in costruzione, è crollato. Nel crollo sono rimasti feriti sette operai.

Sul posto, appena scattato l’allarme, sono arrivati gli agenti della polizia locale di Marino, i vigili del fuoco e i carabinieri della locale stazione, oltre agli amministratori locali. Oltre, naturalmente, i sanitari del 118 che hanno portato in ospedale gli operai feriti. Per il più grave di loro è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso.

