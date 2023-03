Sono intervenuti i vigili del fuoco

PALERMO – Crollo di intonaci a Palermo e due auto danneggiate. E’ successo in via Brigata Aosta. Pezzi di calcinacci sono caduti da un balcone e sono finiti su due vetture parcheggiate. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’immobile demolendo alcune parti pericolanti. Nessuno è rimasto ferito.