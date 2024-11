Crosetto “Forze Armate custodi instancabili di pace e libertà”

ROMA (ITALPRESS) – “”Siamo l’Italia”. Celebriamo oggi la “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate”, un’occasione per riflettere sul legame profondo che esiste tra il popolo italiano e le sue Forze Armate, custodi instancabili di pace e libertà. Questi valori, pilastri della nostra democrazia, non devono mai essere dati per scontati, e Voi, donne e uomini della Difesa, li salvaguardate con dedizione ogni giorno”. Lo scrive il ministro della Difesa Guido Crosetto, nel suo messaggio ai militari italiani in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

“Quest’anno la ricorrenza assume un significato speciale con la legge nr. 27 del 1 marzo 2024, che ha sancito il “4 novembre” come “Festa Nazionale”, riconoscendo il ruolo insostituibile delle Forze Armate nella vita del Paese e l’immensa fiducia che i cittadini e le Istituzioni ripongono in Voi – prosegue Crosetto -. Il vostro servizio non si limita alla difesa dei confini, ma si estende ben oltre: dal Mar Mediterraneo alla regione Indo-Pacifica, dalla Lettonia alla Somalia, il vostro impegno verso la pace resta saldo, affinchè le ferite tra popoli possano rimarginarsi. Grazie al vostro operato, contribuite a costruire un mondo più giusto e sicuro, ogni giorno, senza sosta. Voi date voce al motto scelto per questo anniversario “Siamo l’Italia”, non solo come orgogliosi cittadini mossi dallo spirito di appartenenza alla Patria, ma attraverso l’amore e la passione che ispirate sempre, dimostrando che far parte della “Grande Famiglia della Difesa”, non è solo una scelta professionale ma una vera e propria scelta di vita”.

“Per questo, oggi come sempre, il nostro Paese Vi è profondamente grato. Perchè la democrazia vive di consapevolezza, rispetto e dialogo, e Voi difendete quotidianamente questi valori, proteggendo le Istituzioni e la libertà di tutti. D’altronde, senza sicurezza, non esistono democrazia, libertà e pace. E l’Unità Nazionale che celebriamo oggi, poggia le sue basi sui sacrifici di molte generazioni e sul lavoro incessante di chi ha dedicato la propria esistenza alla nostra amata Italia – conclude il ministro -. Desidero, pertanto, rivolgere un pensiero commosso ai Caduti, che hanno sacrificato la loro vita per la Patria, e alle loro famiglie, che ne conservano il prezioso ricordo. A coloro che portano i segni del loro servizio, va il nostro più profondo rispetto e riconoscimento. Non dobbiamo mai dimenticare il loro sacrificio, poichè è proprio su questa memoria che si fonda la nostra identità nazionale. A tutti Voi, che con coraggio e professionalità difendete la nostra libertà e i valori su cui

si fonda la nostra Repubblica, va la gratitudine dell’intera Nazione. Viva le Forze Armate, viva la Repubblica, viva l’Italia!”.

