Crotone, spara e uccide un uomo: poliziotto picchiato dai familiari della vittima

L'agente, picchiato con calci e pugni dai familiari della vittima, è in prognosi riservata

CROTONE – Uccide un uomo dopo un’aggressione e un inseguimento. Poliziotto di Crotone picchiato selvaggiamente dai familiari della vittima. Ora si trova in ospedale in prognosi riservata. E’ accaduto ieri pomeriggio nella cittadina calabrese. Sui fatti sono in corso indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale.

La vittima è un pizzaiolo di 44 anni, Francesco Chimirri. Il poliziotto 37enne è stato ricoverato all’ospedale di Catanzaro, dove sarà sottoposto ad un intervento chirurgico per le numerose lesioni che ha riportato soprattutto al volto. L’agente, comunque, non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione il poliziotto, che stava andando in questura per iniziare il suo turno di lavoro, avrebbe notato Chimirri ad Isola di Capo Rizzuto quando a bordo della sua auto stava colpendo alcuni mezzi in corsa senza fermarsi. Da qui è nato un inseguimento fino alla vicina Crotone dove il poliziotto ha affiancato l’auto di Chimirri che sceso dalla macchina avrebbe aggredito l’agente che ha sparato tre colpi, uno dei quali è risultato fatale. A questo punto amici e familiari della vittima sarebbero scesi in strada picchiando selvaggiamente l’agente. Solo l’intervento dei carabinieri ha riportato non facilmente la calma.

La vicenda ha suscitato scalpore sia a Crotone che ad Isola Capo Rizzuto. L’agente è in servizio da alcuni anni ed é considerato un poliziotto esperto e di grande professionalità.