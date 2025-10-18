PALERMO – Un concerto di solidarietà, a Palermo, per raccogliere fondi da investire in attività culturali socialmente utili e di riscoperta del territorio. L’associazione culturale Chiasma, in collaborazione con l’accademia musicale di Palermo ‘Catarsi’ e gli acoustic duo ‘MartyPan’, lancia il suo primo Music Festival.
Protagonisti e percorsi culturali
L’evento avrà luogo presso l’ex chiesa San Mattia ai crociferi questa sera, 18 ottobre, alle 21. Sul palco si esibiranno due artisti emergenti del panorama musicale palermitano: la cantante Martina Pannunzio e il pianista Gabriele Catalanotto.
Il ricavato della serata verrà investito nella creazione di percorsi culturali gratuiti per sensibilizzare i palermitani su tematiche di interesse generale riscoprendo anche luoghi spesso dimenticati ma in cui si è fatta la storia, nel bene e nel male, della nostra città.
L’associazione Chiasma
“Come il chiasma ottico consente al cervello di elaborare informazioni da entrambi gli occhi e avere così una percezione visiva completa e integrata, la nostra associazione pone chi partecipa agli eventi nella condizione di guardare il mondo con una visione intellettuale ragionata”, spiega Ettore Calabrò, vicepresidente dell’associazione culturale Chiasma.
“Che siano la scoperta di monumenti nascosti, di targhe che riguardano gli eventi di mafia, o riflessioni su tematiche attuali, come la dittatura di Francisco Franco, la guerra in Ucraina o in Medio Oriente, cerchiamo di sensibilizzare le persone affinché sviluppino un senso critico che gli consenta, attraverso l’intelletto, di costruirsi una propria opinione sui fatti”.
“Il Music festival – conclude Calabrò – va proprio in questa direzione perché ci permetterà, con il ricavato dell’evento, di realizzare dei percorsi mirati di questo genere da svolgere gratuitamente in città”.