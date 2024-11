“Cuore matto”, al teatro Al Massimo di Palermo successo di pubblico

Voce narrante di Riccardo Isgrò

PALERMO – Grande successo, sabato scorso, per “Cuore Matto – Note nel Tempo”, lo spettacolo messo in scena sabato scorso al Teatro Al Massimo di Palermo e prodotto dallo stesso teatro. L’evento è stato diretto artisticamente da Francesco Braia con il coinvolgimento del gruppo “I Quaranta che Ballano 90”, con la voce narrante dell’attore Riccardo Isgrò e i testi della narrazione scritti da Fabio Di Franco. Le canzoni che hanno scritto la storia della musica italiana dagli anni ’60 agli anni ’90 hanno mandato in visibilio il pubblico

Il teatro era in delirio, con il pubblico che cantava e ballava a squarciagola le canzoni che hanno scritto la storia della musica italiana dagli anni ’60 agli anni ’90. Lo spettacolo ha previsto la musica della Sicily Pop Orchestra diretta dal maestro Antonio Zarcone, la voce del soprano Federica Neglia, l’energia e l’intrattenimento del frontman Fabio T. The Voice, le coreografie curate da Elvira Archintelli, i dj set di Giampaolo Nuccio che hanno omaggiato il folklore della Napoli antica, la straordinaria Raffaella Carrà e la chiusura con una selezione di musica italiana degli anni ’90.

Marco Leone e Federica Neglia hanno cantato Miserere, mentre l’omaggio alla voce intramontabile di Giuni Russo è stato affidato alla nipote Martina Romeo e alle coriste dell’orchestra.