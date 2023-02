Cus Catania settimo da neopromosso: bilancio positivo al giro di boa

Santino Sciacca: "Abbiamo numeri importanti in casa che dovremo consolidare nel girone di ritorno"

2' DI LETTURA

CATANIA – Da domani 4 febbraio, le pallavoliste del Cus Catania Volley impegnate nel campionato di Serie B2, tornano in campo per il girone di ritorno. Tredici giornate, sino al 6 maggio, per chiudere la stagione 2022/2023, che vede la squadra cusina neopromossa nella categoria, occupare il settimo posto del gruppo M.

Durante la sosta, si è fatto anche il primo bilancio della stagione disputata finora. Una classifica importante considerando che le atlete cusine sono all’esordio in questa categoria e che la rosa a disposizione di coach Santino Sciacca è formata da ragazze giovanissime, molte delle quali studentesse dell’Università di Catania.

LE DICHIARAZIONI

“All’inizio del campionato – commenta il responsabile della sezione Volley del Cus Catania, Salvo Lutri – ci avrei messo la firma per avere questa classifica al giro di boa. Siamo un gruppo forte che parte da uno staff tecnico che sta lavorando in modo straordinario sulle qualità delle ragazze. La squadra non gode di molti centimetri per questo motivo infatti, lavoriamo ogni giorno sull’intensità e sulla difesa, cosa che, negli scambi lunghi, ci consente di arrivare spesso a punto. In casa abbiamo dimostrato di essere avversari ostici ma il salto di qualità dobbiamo farlo vincendo più gare in trasferta”.

Nonostante l’obiettivo di inizio stagione fosse la salvezza – ad oggi realizzato -, è l’allenatore Santino Sciacca che con la classifica attuale, alza l’asticella guardando chi sta davanti.

“Mi piace vedere il bicchiere mezzo vuoto – afferma – perché accontentarsi del settimo posto quando siamo a soli tre punti dalla quarta in classifica? Siamo parecchio lontani dalla zona retrocessione e come allenatore cerco sempre di pormi obiettivi sempre più significativi. Abbiamo numeri importanti in casa che dovremo consolidare nel girone di ritorno, quando incontreremo sul nostro parquet molte delle squadre che ci precedono in classifica. Lì capiremo di che pasta siamo fatti”.

Il campionato è ancora nel vivo delle strategie e mentre si preparano i prossimi incontri, si lavora già per programmare la prossima stagione.

Insomma, una mentalità vincente che le ragazze del Cus Catania dovranno dimostrare già dal primo impegno di sabato 4 febbraio nella trasferta di Brolo (Messina) contro la Saracena Cassiopeasisa, squadra battuta 3-1 in casa, in avvio di stagione. Fischio d’inizio ore 18.00.