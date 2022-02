Cus Catania: tutti i risultati del weekend sportivo

Week end lungo anche per la scherma che ha visto impegnati gli spadisti cusini nella qualificazione nazionale Giovani e Cadetti

CATANIA – Un week end “lungo” per il CUS Catania, perché oggi sono andate in scena le qualificazioni del torneo di tennis W25 di Tucuman (Argentina) in cui è impegnata la campionessa regionale Miriana Tona. Il torneo fa parte dell’ITF Women’s world tennis tour.

La tennista cusina dopo aver giocato tre tornei in Brasile, si è spostata in Argentina e nelle “quali” si è trovata di fronte la tennista di casa Maria Vittoria Burstein: 6-2, 6-1 il punteggio per Miriana Tona che domani avrà un nuovo turno di qualificazione. Nel caso di vittoria accederà al tabellone principale.

IL PUNTO

Week end lungo anche per la scherma che da giovedì scorso ha visto impegnati gli spadisti cusini nella seconda prova di qualificazione nazionale Giovani e Cadetti a Montesilvano. Molti piazzamenti importanti che testimoniano una volta di più la valenza del movimento giovanile del CUS, e due risultati di grande prestigio: i terzi posti ottenuti nelle prove riservate ai cadetti da Stefano Santangelo e Eleonora Santonocito.

Entrambi sempre vittoriosi nei gironi, hanno proseguito con grande caparbietà il loro percorso nelle eliminazioni dirette dove si sono fermati solo ad un passo dalla finalissima centrando così il podio. Proprio oggi è stata pubblicata dalla Federscherma la classifica finale dopo le due prove nazionali.

Già otto cusini hanno strappato il pass per i Campionati italiani che saranno organizzati dal CUS nel prossimo mese di maggio. Sono Stefano Santangelo, Francesco Lodato, Mattia Romeo (cadetti spada), Eleonora Santonocito, Elena Fiorenza e Sofia Cucè (cadette spada), Paola Pennisi e Eleonora Santonocito (giovani spada F). Altri qualificati potrebbero venir fuori attraverso la partecipazione alla Coppa Italia regionale e poi nazionale.

Due sconfitte ma con importanti segnali invece nel basket. La squadra di coach Marletta impegnata in serie C Gold ha perso in casa con l’Orsa Barcellona, ma ha dato del filo da torcere agli avversari nonostante le numerose assenze (70-82 il finale). Caparbia e combattiva anche la squadra di basket in carrozzina che in serie B si è arresa sul campo dell’Hbari2003 (43-35) ma mostrando di potersela giocare. Adesso, via al trittico di partite casalinghe (Lupiae Salento, Panormus e Boys Taranto).