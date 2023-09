Custonaci, il violento incidente sulla Provinciale: c’è una vittima

Si tratta di una donna. Sono cinque i feriti

CUSTONACI (TRAPANI) – È deceduta in ospedale una delle due donne rimaste coinvolte nell’incidente stradale di oggi, accaduto sulla provinciale 16, nel rettilineo che collega Custonaci al bivio che conduce da una parte a Castellammare del Golfo e dall’altra parte a Valderice.

La donna si chiamava Elvira Cantale, era stata ricoverata con la figlia, tutte e due in codice rosso. Molto più gravi le ferite della donna deceduta in serata, per la quale i medici si erano riservati la prognosi, definendo subito critiche le condizioni. Madre e figlia, di Buseto Palizzolo, erano su una delle tre auto coinvolte nel drammatico impatto. Sei i feriti, per estrarli dalle vetture sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, giunti sul posto assieme a Polizia Municipale e Carabinieri.

L’incidente è avvenuto nello stesso punto in cui a marzo un altro incidente, lo scontro frontale tra due auto, cagionò la morte di sei persone. Come allora probabilmente anche oggi a causare lo scontro la forte velocità. Un rettilineo pericoloso anche per alcuni avvallamenti presenti sull’asfalto.