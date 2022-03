“Da cinque anni vivo il mio ergastolo di dolore”

Pietro Crisafulli ricorda il figlio Mimmo, morto in un incidente stradale.

CATANIA – Sono trascorsi cinque anni da quel terribile incidente in cui ha perso la vita Mimmo Crisafulli. Un dolore immenso per papà Pietro che da quel giorno ha deciso di intraprendere una battaglia per le vittime della strada e le loro famiglie. Ma soprattutto una lotta per prevenire e far fermare questa lunga emorragia di sangue inarrestabile. Il cuore del ventenne ha smesso di battere in un incrocio di Catania dopo un violento scontro con un’auto. La conducente ha patteggiato la pena. Una sentenza che ha procurato un’altra ferita mortale a Pietro.

“Sono trascorsi cinque anni dall’omicidio di mio figlio Mimmo – dice Crisafulli – da allora vivo il mio ergastolo di dolore, il suo ricordo è sempre nel mio cuore. È inaccettabile la morte di un figlio, ti senti vuoto dentro, molto spesso penso al suicidio”.

Pietro intanto nemmeno dopo la conferma della Corte di Cassazione al patteggiamento della pena si è arreso. Ha deciso infatti di andare davanti alla Corte di Giustizia Europea. Il ricorso è stato dichiarato ammissibile, quindi ora si attende la fissazione dell’udienza a Strasburgo. “Chi uccide deve andare in galera, come ci va chi ruba. La giustizia in Italia non funziona, sembra una barzelletta questa fantomatica giustizia”. Pietro Crisafulli, poi, commenta la decisione della Suprema Corte sul caso dei cuginetti di Vittoria. “La stessa Corte di Cassazione che aveva rigettato i nostri ricorsi confermando la fantomatica pena a 5 mesi e 10 giorni per chi uccise mio figlio Mimmo, ha annullato la condanna, con rinvio ad un nuovo processo d’appello, ovviamente per diminuire la pena, sulla morte dei due cuginetti di Vittoria. Una vera vergogna”.

Per commemorare Mimmo Crisafulli saranno celebrate due messe: una oggi al cimitero davanti alla sua lapide, con lancio di palloncini, e l’altra domani alle 18, alla chiesa di Santa Maria del Carmelo alla Barriera. Domenica prossima, 12 marzo, invece si svolgerà il torneo Crisafull al campo comunale Seminara Paratore. Alla fine della partita ci saranno due momenti importanti: sarà cantata ‘N’ergastolo e Dulore’, un brano del fratello in onore di Mimmo e poi verrà proiettato il film La voce negli occhi (la storia di Salvatore Crisafulli in stato vegetativo per anni dopo un incidente), che ha visto la partecipazione dello stesso Mimmo