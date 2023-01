In piazza a Palermo per salutare il 2023, Lagalla: “Impegnamoci tutti”

Dopo le 23 è iniziata l'esibizione di Francesco Gabbani. Botti e fuochi d'artificio, nonostante i divieti

PALERMO – Sono stati tantissimi i palermitani che hanno salutato a in piazza l’arrivo del nuovo anno. Protagonisti della lunga serata davanti al teatro Politeama le note della Sicily Pop Orchestra, le storie cantate da Mario Incudine e la voce inconfondibile di Francesco Gabbani, intervallati dall’ironia di Sergio Friscia, Salvo Piparo e Roberto Lipari. Dopo due anni di stop per la pandemia, il capoluogo ha accolto così il 2023. Botti e fuochi d’artificio in piazza, nonostante i divieti.

Lagalla: “Mettiamocela tutta perché la città rinasca”

Il sindaco Roberto Lagalla è salito sul palco per il brindisi. “Mettiamocela tutta perché la città rinasca – ha detto il sindaco – C’è bisogno dell’impegno di tutti noi, del Comune e dei cittadini insieme. Dopo anni di pandemia e di isolamento, Palermo torna a festeggiare in piazza il nuovo anno, con un momento di grande musica e di gioia”.

Lo show

A condurre lo show, direttamente da Striscia la Notizia e Rds l’attore comico siciliano Sergio Friscia con Ylenia Totino. Cinque ore di musica ed allegria, con le esibizioni di tre giovani artiste e artisti siciliani, Esdra, Bruna e Kid Gamma; poi la Sicily Pop Orchestra diretta dal maestro Antonio Zarcone con la partecipazione di Mario Incudine e Alessio Bondì. Dopo le 23 è iniziata l’esibizione di Francesco Gabbani che ha scaldato la piazza con le sue canzoni.