Da oggi, autovelox sulla 284 e vecchia 121

I limiti di velocità ed i posizionamenti predisposti.

CATANIA. Da questa mattina, in territorio di Santa Maria di Licodia lungo la Statale 284 e la vecchia Statale 121, entreranno ufficialmente in funzione gli autovelox.

La notizia è stata confermata dal sindaco del Comune etneo Giovanni Buttò e dal Comandante della Polizia municipale Giovanni Caruso.

Così come disposto in precedenza dalla Prefettura di Catania, il Comune di Santa Maria di Licodia si allinea a quelle che erano state le disposizioni impartite.

I limiti stabiliti

Lungo la Strada Statale 284, l’autovelox è stato piazzato in direzione Catania ed il limite massimo di velocità è di 90 chilometri orari; sulla vecchia Strada Statale 121, invece, autovelox piazzato in direzione Regalbuto e limite fissato a 50 chilometri orari.

“Nessuno vuole fare cassa”

Su un aspetto il sindaco Buttò ha insistito: “Non è nostra intenzione fare cassa. Semmai, gli ultimi incidenti ci dicono che la priorità sono le vite di tutti. Ed è a questo che dobbiamo pensare prima di ogni cosa”.