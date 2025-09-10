Incontro a Palazzo d'Orleans con il sindaco Cassì

PALERMO – Incontro a Palermo tra il governatore Renato Schifani, il coordinatore regionale di Forza Italia, Marcello Caruso, e un ampio gruppo di amministratori locali della città di Ragusa, che hanno comunicato l’intenzione di aderire a Forza Italia.

Per Caruso “queste nuove adesioni rappresentano un ulteriore e significativo passo avanti nel radicamento del partito nel territorio ibleo, a poche settimane dalla prestigiosa adesione del sindaco Peppe Cassì, annunciata lo scorso 21 luglio da Antonio Tajani. Un lavoro – aggiunge – che si svolge e proseguirà in raccordo con i dirigenti locali di Forza Italia”.

Per Schifani “questi amministratori portano una consolidata esperienza di governo e di rappresentanza del proprio territorio, confermando il partito come la casa di riferimento per i moderati e per chi si riconosce nei valori del centrodestra e del Ppe, legando questi valori all’azione concreta e quotidiana per le proprie comunità”.

Gli amministratori ragusani che hanno formalizzato oggi la loro adesione a Forza Italia sono: Fabrizio Ilardo, presidente del consiglio comunale; Giovanni Giuffrida, vice sindaco; Simone Digrandi, assessore; Carla Mezzasalma, Daniele Vitale e Sergio Schinina (consiglieri comunali).

