Da venerdì 15 settembre, torna a Palermo la “Casa delle farfalle”. 

Nel parco di Villa Filippina tutti i giorni dalle 9 alle 18

1' DI LETTURA

Dopo la pausa estiva e dopo il successo di primaverile, riaprirà da venerdì prossimo, a Palermo, nel parco di Villa Filippina, la “Casa delle FARFALLE”.

Un giardino d’inverno con all’interno bellissime e coloratissime FARFALLE tropicali, libere di volare attorno ai visitatori incuriositi e attratti dalla loro singolare bellezza. Le FARFALLE tropicali provengono da tutto il mondo come l’Africa, l’Asia, l’America latina. Sono esemplari di rara bellezza e dai colori bellissimi che lasciano sorpresi e stupiti tutti i visitatori che, accompagnati da biologi ed entomologi, avranno modo di conoscere da vicino l’affascinante mondo delle FARFALLE.

“La riapertura autunnale – spiega l’organizatore Enzo Scarso – è stata programmata per dare la possibilità a turisti, residenti, studenti e alunni che non hanno potuto visitare la struttura in primavera, di farlo adesso, in un periodo dell’anno ancora particolarmente favorevole alla sostenibilità del progetto”. La chiusura è prevista con l’arrivo dell’inverno per ripartire, poi, il prossimo febbraio. “Il nostro – aggiunge Scarso – è un progetto itinerante, ospitato in molte città siciliane che riscuote sempre molto successo e apprezzamento tra i visitatori.

La Casa delle FARFALLE si rivolge, infatti, a una ampia fetta di pubblico, dagli adulti ai bambini ed è soprattutto una ottima attrazione per le scolaresche di ogni ordine e grado che, organizzando che proprie visite d’istruzione, hanno la possibilità di conoscere da vicino il ciclo vitale delle FARFALLE e scoprire – conclude – il loro emozionante mondo in ogni fase del ciclo di vita, dall’uovo alla crisalide e infine alla farfalla adulta”.

La “Casa delle farfalle” sarà aperta tutti i giorni dalle 9 alle 18 comprese le domeniche e i giorni festivi. Ingresso senza prenotazione, e eccezione delle scuole. (ANSA).