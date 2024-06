Da Vulcano alla riserva dello Zingaro: due interventi del soccorso alpino

Coinvolti due turisti, i particolari

PALERMO – Doppio intervento, tra il pomeriggio e la serata di ieri, per la stazione Palermo del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano e del IV reparto volo della Polizia, impegnati in una prima fase per il recupero di una turista lombarda infortunatasi sull’isola di Vulcano e successivamente nella zona della riserva Zingaro, per l’infortunio di un turista croato.

L’infortunio e l’intervento

Allertati dalla centrale operativa del 118, i tecnici del CNSAS, a bordo dell’elicottero della polizia, dall’aeroporto di Boccadifalco hanno raggiunto in volo l’isola e, individuato dall’alto la zona dell’incidente lungo i fianchi del cratere di Vulcano. Sono stati calati tramite verricello sul punto dove si trovava la turista infortunata che, a causa di una caduta mentre era in escursione, si è procurata una frattura alla gamba sinistra.

Turisti coinvolti

Immobilizzato l’arto inferiore interessato dal trauma, la donna è stata issata a bordo dell’elicottero, per essere trasportata in volo al pronto soccorso dell’ospedale di Milazzo. Con un secondo allarme della centrale operativa 118, i tecnici CNSAS e la polizia hanno raggiunto la riserva Zingaro per il soccorso di un turista croato di 56 anni, infortunatosi anche lui a una gamba con una sospetta frattura alla caviglia sinistra, sempre a causa di una caduta nei pressi del museo dell’Intreccio, nella zona di contrada Sughero.

Dopo essere stato immobilizzato e portato a bordo dell’elicottero, l’uomo è stato trasportato in volo al pronto soccorso dell’ospedale di Trapani.