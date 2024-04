Dal sud Italia a Malta: al via la biennale di TaoSicurezza

La terza edizione

TAORMINA – Ritorna TaoSicurezza che si terrà venerdì 19 e sabato 20 Aprile, presso il PalaLumbi, in via Mario e Nicola Garipoli.

La Fiera della Sicurezza del Sud Italia e Malta si aprirà con il taglio del nastro venerdì 19 alle ore 10, alla presenza delle autorità cittadine, provinciali e regionali, degli espositori e dei visitatori, per concludersi sabato 20 alle ore 18. L’entrata in fiera così come la partecipazione agli eventi è gratuita.

Terza edizione

Giunta alla sua terza edizione la “biennale manifestazione fieristica dedicata alla sicurezza, alla domotica e all’automazione quest’anno amplia la sua area d’azione, comprendendo non solo il Sud Italia ma anche Malta – sottolinea Salvo Signorello, organizzatore di TaoSicurezza. – Dopo il successo delle precedenti edizioni,abbiamo deciso di allargare anche a Malta la nostra attività, in quanto parte integrante del bacino del Mediterraneo e per la vicinanza commerciale in molti settori merceologici”, specifica Signorello.

Come nelle precedenti edizioni S News, testata giornalistica tecnico-scientifica specializzata nella sicurezza, è il Media Partner della manifestazione.

TaoSicurezza è la biennale B2B che riunisce i professionisti del panorama italiano ed internazionale del settore: dai produttori ai progettisti, dai distributori agli installatori, dai system integrators agli istituti di vigilanza, dai servizi di consulenza a quelli della formazione.

“Energia rinnovabile”

“Sono già oltre 90 i brands confermati, italiani ed esteri, ed oltre alle merceologie della sicurezza, della domotica e dell’automazione sarà presente in fiera quest’anno anche un’area dedicata al settore dell’energia rinnovabile”, aggiunge Signorello.

Tra le merceologie, ecco le principali: videosorveglianza, antifurto, controllo accessi, telefonia e rete lan, audio/video professionale automazioni, climatizzazione, materiale elettrico, antincendio, casseforti, fotovoltaico, domotica.

La fiera si svolgerà al PalaLumbi, struttura di 9.000 mq. totalmente rinnovata e dotata dell’indispensabile ampio parcheggio.

TaoSicurezza, oltre ad essere una vetrina espositiva, rappresenta anche un appuntamento per l’aggiornamento e la formazione tecnica e normativa, con convegni e seminari dedicati ad installatori, progettisti ed operatori del settore.

Gli orari di apertura della manifestazione fieristica sono: il venerdì 19 aprile, dalle 9.30 alle 19; il sabato 20, dalle 9 alle 18.

L’evento inaugurale

“L’Intelligenza Artificiale (AI) a tutela del patrimonio culturale” è il titolo dell’evento inaugurale che si terrà venerdì 19 aprile alle 11:00, al PalaLumbi di Taormina.

In tale cornice tecnologica, si colloca l’evento che accenderà i riflettori sui nuovi rischi ai beni culturali ai quali si è chiamati a guardare con scrupolosa attenzione.

Organizzato da Extroart Fondazione Wanted, in collaborazione con Dado Tecna e con la media partnership di S News, l’evento, che avrà il format della tavola rotonda, farà emergere quali siano le maggiori criticità che minano il patrimonio culturale in Sicilia e quali le possibili soluzioni.

Come infatti può essere utilizzata l’intelligenza artificiale in tale ambito? Quali le soluzioni a supporto del ricco patrimonio culturale siciliano, spesso a cielo aperto ed anche sommerso nelle cristalline acque del suo mare, inevitabilmente soggetto a rischi specifici, quali il naturale e graduale processo di deterioramento dei materiali di cui sono composti i beni storici, nonché i furti, i danneggiamenti e il rischio d’incendio?