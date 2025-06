Dalla musica live agli spettacoli, glo anima l’estate 2025

MILANO (ITALPRESS) – Dopo un 2024 da record, che ha visto un aumento del 16% nei concerti rispetto all’anno precedente (fonte: Assomusica), l’Italia si conferma il palcoscenico ideale per artisti, festival e pubblico di ogni età. In questo scenario, glo torna protagonista nel mondo della musica: da giugno a settembre il brand di BAT Italia per i dispositivi scalda stick animerà l’estate italiana e presenterà il dispositivo glo HYPER PRO Crystal in edizione limitata, che combina design e funzionalità avanzate.

glo sarà sponsor del Floating Fest, un format che porta la musica live direttamente sul mare. A terra, invece, la protagonista sarà la Fresh Room Itinerante, evoluzione del glo discovery truck. Dal groove elettronico del Kappa Futur Festival alle vibrazioni sonore del Rock in Roma, passando per il Viva!, Locus Festival, Ama Music Fest e San B Sound, i visitatori maggiorenni saranno invitati a immergersi in un’esperienza coinvolgente tra musica, tecnologia e creatività.

“Con glo vogliamo offrire esperienze che vadano oltre il semplice intrattenimento: momenti unici che uniscono musica, spettacolo e innovazione, portando una vera ventata di freschezza nelle estati italiane. Ogni evento è pensato come un’occasione di connessione autentica, in cui il pubblico possa sentirsi parte di qualcosa di speciale e sorprendente”, commenta Antonino Grosso, Head of Consumer Experience Italy di BAT Italia.

