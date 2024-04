Dalla passerella al bosco: due incendi nella notte a Palermo

L'intervento dei vigili del fuoco, scattano le indagini

PALERMO – Incendi la scorsa notte nel bosco di Termini Imerese (Palermo). Per due volte i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per spegnere le fiamme che hanno divorato qualche ettaro di macchia mediterranea. Un primo intervento verso mezzanotte e un secondo dopo qualche ora.

I pompieri sono intervenuti anche a Palermo in via Carmelo Lazzaro nella zona dell’ospedale Civico per spegnere il rogo divampato in una struttura abbandonata dove erano accatastati rifiuti di ogni tipo.

Indagini in corso

Indagini in corso da parte dei vigili del fuoco e dei carabinieri sull’incendio che ha danneggiato pesantemente la passerella in via Messina Marine. Pare che le fiamme siano partite da cumuli di rifiuti e hanno avvolto la struttura in legno. L’ipotesi è che sia esplosa anche una bombola.

+La passerella di Romagnolo realizzata nel 2003 dalla Provincia di Palermo, costata 2,5 milioni di euro è abbandonata da anni e rifugio per i senzatetto. Ieri l’incendio è stato spento solo a tarda notte. La struttura in legno era stata anche sequestrata e più volte erano stati presentati esposti alla procura. In questi anni è andata in fiamme diverse volte.