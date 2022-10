Dalla Statale alla Tangenziale: 3 incidenti per una domenica nera sul fronte traffico

Chi si era mosso in auto per andare a fare shopping, si è ritrovato a fronteggiare tamponamenti, lavori in corso e restringimenti di corsia.

1' DI LETTURA

CATANIA. Imbottigliati. Per minuti e minuti, in una somma complessiva che fanno ore. Tra il tardo pomeriggio e la serata di ieri tre distinti incidenti hanno provocato code chilometriche in più punti del tratto di strada che da Adrano porta sino a Catania.

Automobilisti esasperati con le vetture perlopiù occupate da famiglie in giro per lo shopping della domenica.



Tra la Tangenziale Monte Po, i lavori di restringimento della carreggiata ed un tamponamento hanno letteralmente mandato in tilt il traffico con le auto che procedevano a passo d’uomo.



Sulla Statale 121, in serata, lo scontro tra tre vetture ha portato alla paralisi dell’arteria stradale in coincidenza tra Paternò e Belpasso dove, tra l’altro, vi è anche un restringimento di corsia per via dei lavori di messa in sicurezza del Ponte Graci.



Infine in territorio di Adrano, sempre ieri sera, lungo la Statale 284 un tamponamento ha causato lunghe file di automobili per un rientro che si è protratto per ore.

Una domenica nera sul fronte del traffico.