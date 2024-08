Daniela Lombardo, un mese fa l’addio: “Nel suo nome la solidarietà”

Il lutto che diventa speranza

PALERMO- Un lutto terribile, come tutti i lutti. Ma è nella natura delle cose che la vicinanza personale con chi soffre ne aumenti gli effetti. Già un mese è passato dal malore che ha portato via Daniela Lombardo.

Chi scrive non conosceva, se non indirettamente, Daniela che era, per voce concorde, una professionista seria e capace, nonché una splendida persona. Ma conosciamo suo fratello gemello, Vincenzo, apprezzatissimo giornalista, collega affabile e dal garbo incessante.

Vincenzo ha pubblicato un post su Facebook: “Sono trascorsi 30 giorni dal tragico evento che ci ha portato via Daniela. Trenta giorni senza sentire la sua voce, senza poter vedere il suo sorriso, senza poter ascoltare i suoi racconti, senza poter attingere al suo enorme patrimonio di cultura ed entusiasmo per la vita; trenta giorni senza poter respirare la sua quotidianità”.

“Daniela vivrà nei 21 bambini – scrive Vincenzo – dell’orfanotrofio “Mère Miséricorde” di Buyengero in Burundi, a lei intitolato. L’orfanotrofio riceverà un sostegno economico grazie al contributo offerto da tanti amici che hanno voluto donare nel nome di Daniela. L’orfanotrofio riceverà un sostegno economico grazie al contributo offerto da tanti amici che hanno voluto donare nel nome di Daniela”.

“Daniela vivrà nel futuro di uno studente che potrà ricevere una borsa di studio per muovere i primi passi nel solco di professionalità”.

Quel post racconta tante altre iniziative e offre pensieri profondi. Noi ci siamo limitati a tratteggiare appena un grande dolore che diventa immensa speranza.